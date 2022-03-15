الإعلان عن إحباط تنفيذ عملية انتحارية خلال رمضان في السليمانية

2022/03/15 | 14:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، عن احباط تنفيذ عملية انتحارية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان خلال شهر رمضان المبارك، فيما أكدت القاء القبض على انتحاريين اجنبيين اثنين.وقال الجهاز في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بكمين إستخباري نوعي جهاز مُكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز اسايش كردستان – مديرية الاسايش العامة -السليمانية يُحبط مساعي عصابات […]

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