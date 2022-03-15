ما علاقة قصف اربيل بملف تصدير غاز الاقليم؟.. قيادي في الاتحاد الوطني يجيب

2022/03/15 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني عزت صابر، اليوم الثلاثاء، ان المفترض بحكومة الاقليم توزيع رواتب الشهر الحالي بشكل اسرع من الشهور الفائتة نظرا للارتفاع الملحوظ في اسعار النفط.

وقال صابر لـ (بغداد اليوم) ان "85٪؜ من ايرادات النفط في العراق لعام 2019 ذهبت للرواتب والخدمات العامة، بينما 30٪؜ فقط من عائدات نفط الاقليم لنفس العام ذهبت لخدمة المواطنين، ماشكل عبئا على معيشة الموظفين والكسبة في اقليم كردستان".

وفيما يخص قرارات المحكمة الفدرالية اوضح ان "مستقبل اقليم كردستان في الغاز الطبيعي وليس النفط، واحد قرارات المحكمة الاتحادية يخص الغاز الطبيعي الذي كان الاقليم بصدد التعاقد لتصديره للخارج"، معتبرا ان "احد اسباب قصف اربيل بالصواريخ هو هذا الملف".

واشار الى ان "الدول والحكومات والاقاليم تصدر الفائظ من احتياجها المحلي، ولكن رأينا في المدة الفائتة مواطني الاقليم يصطفون لساعات في طوابير طويلة للحصول على قناني الغاز المسال للاستخدام المنزلي، ولهذا على حكومة الاقليم التعامل الحذر مع الوضع الحالي".

واكمل ان "الحل الامثل امام حكومة الاقليم التفاوض مع الحكومة المركزية للتوصل الى حلول للمشاكل العالقة بينهما، كي لا تتدهور معيشة شعب كردستان اكثر من ذلك".

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