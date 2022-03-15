المحكمة الاتحادية تقرر ابطال دعوى الطعن بعدم دستورية لجنة أبو رغيف

2022/03/15 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

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قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، ابطال دعوى الطعن بعدم دستورية لجنة أبو رغيف.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المحكمة الاتحادية العليا تقرر ابطال الدعوى (3 اتحادية) المتضمنة الطعن بعدم دستورية الامر الديواني 29 (لجنة ابو رغيف) لعدم حضور المدعين ووكلائهم..

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