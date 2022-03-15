روسيا الدولة الأكثر تعرضا للعقوبات حول العالم.. فمن يليها؟

2022/03/15 | 14:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت روسيا الدولة الأكثر تعرضا للعقوبات في العالم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.منذ 22 فبراير تضاعفت عدد العقوبات ضد الأفراد والكيانات الروسية التي فرضتها أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول مختارة مثل سويسرا والمملكة المتحدة واليابان.

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