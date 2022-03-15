القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق ثلاثة مدانين أشقاء في بغداد

2022/03/15 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في الكرخ حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق ثلاثة أشقاء قاموا بقتل والدهم عمداً طمعاً بالميراث.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أنه وبعد اكمال التحقيق مع المتهمين في مديرية مكافحة إجرام بغداد، مكتب مكافحة إجرام الغزالية، وجمع الأدلة الكافية لإدانتهم واعترافهم صراحةً بارتكاب الجريمة.

وتمت إحالة المتهمين الثلاثة مع أوراقهم التحقيقية أصوليا الى محكمة الجنايات المركزية وصدر الحكم بحقهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.

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