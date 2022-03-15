عبد اللهيان في موسكو لبحث مفاوضات فيينا وخطيب زاده يشيد بمواقف روسيا

2022/03/15 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

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أفادت وكالة تسنيم الإيرانية ،اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، توجه إلى موسكو للتشاور مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول القضايا الإقليمية ومفاوضات فيينا النووية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده إن مواقف روسيا كانت إيجابية في محادثات فيينا، مؤكداً ضرورة مناقشة مطالب موسكو لضمانات في إطار عمل اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

ودخلت المفاوضات النووية في فيينا أصعب مراحلها، بعد أن أصابتها شظايا النزاع الروسي الأوكراني.

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