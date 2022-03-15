النقل تحدّد أسباب زيادة الطائرات المارة عبر الأجواء العراقية

2022/03/15 | 14:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ نصار الحاج

حددت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أسباب زيادة أعداد الطائرات المارة عبر الأجواء العراقية.

وقال وزير النقل ناصر الشبلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رفع الحظر المفروض من قبل الجانب الأميركي على الأجواء العراقية بارتفاع 35 ألف قدم فما فوق أدى الى زيادة عدد الطائرات المارة عبر الأجواء العراقية، خاصة وأن الموقع الاستراتيجي للعراق جعله نقطة عبور مهمة".

وبين، أن "عدد الطائرات العابرة للأجواء وصلت الى 450 طائرة في اليوم الواحد وعائديتها تصل الى 450 دولاراً للطائرة الواحدة"، مشيراً الى أن "العائدات تذهب الى شركة الملاحة الجوية".

وأعرب عن "أمله برفع الحظر الأوروبي عن الطائرات العراقية، وإعادة تحليق الناقل الوطني في الأجواء الأوروبية".

من جانب آخر أكد الشبلي، أن "الوزارة افتتحت معامل تخص بناء القوالب الخاصة بسكك الحديد في منطقة أبو غريب، فضلاً عن معمل آخر في السماوة".

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