2022/03/15 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: uil9eWiuxe0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية الروسي لافروف والإيراني عبداللهيان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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