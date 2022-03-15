2022/03/15 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فرضت القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن للناس الذين يتعرضون لاعتداءات قوات نظام الحكم في أوكرانيا، سيطرتها على مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مقاطعة خيرسون بكاملها.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الروسية تسيطر على مقاطعة مهمة جنوبي أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الروسية تسيطر على مقاطعة مهمة جنوبي أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).