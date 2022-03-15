من بينها مواكب عربية واجنبية ..(1000)موكب خدمي لإحياء زيارة النصف من شعبان في كربلاء

2022/03/15 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قسم الشعائر والمواكب والهيئات

الحسينية التابع للعتبتين المقدستين

الحسينية والعباسية، عن عدد المواكب

التي ستشارك هذا العام في تقديم الخدمات

للزائرين إحياءً لذكرى ولادة الإمام

المهدي (ع).





وقال معا

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