توفير 10 مليون لتر من البنزين وزيت الغاز وزيادة في الغازالسائل استعدادا لزيارة النصف من شعبان في كربلاء المقدسة .

2022/03/15 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير فرع كربلاء لتوزيع المنتجات

النفطية عن تهيئة واعداد خطة خاصة تلائم

مستوى زيارة النصف من شعبان تتضمن

العديد من المحاور وعلى راسها توفير

خزين كافي من منتوجي البنزين وزيت الغاز

يصل الى 10 مليون

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