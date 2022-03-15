وزارة عراقية تعترف: شبكات الاتجار بالبشر ساهمت بانضاج فكرة الهجرة لدى المجمعات

2022/03/15 | 14:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوضحت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الثلاثاء، العلاقة بين النزوح الحاصل وبين عمليات الاتجار بالبشر، فيما بينت ان موضوع ثقافة الهجرة للاسف هو متوراث في المجتمع العراقي منذ خمسينيات القرن الماضي عديدة.وقال المتحدث باسم الوزارة علي جهاكير لوكالة “ايرث نيوز” ان “موضوع الهجرة منذ ستينيات القرن الماضي ولغاية الان وهو مستمر واسبابه […]

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