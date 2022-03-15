الازمة السياسية تفسر أنتهاك السيادة

2022/03/15 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / جواد البولاني ..منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي، وفي اعقاب نشاة الدولة القومية في اوربا، ظهرت الحاجة ملحةً ً لحماية هذه التجمعات البشرية، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الان ماتزال السيادة بمعناها المطلق مثارجدل، ولا يختلف اثنان على ان السيادة سلطة دائمة لا يمكن تفويضها او التصرف فيها، ولا تخضع للتقادم لانها سلطة […]

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