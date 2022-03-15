هل ان حاملي الشهادات العليا بالضرورة مثقفين؟

2022/03/15 | 14:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد الربيعي الجواب على هذا السؤال باختصار هو لا.قد لا يتفق معي الكثير من اصحاب الشهادات، ولاسيما الأشخاص الذين يدرسون دراسات عليا أو حاصلين على الدكتوراه.لكن لابد من التوضيح بأني تعلمت أن ذلك يعتمد على الجامعة التي منحت الشهادة العليا، وعلى مناهج الدراسة، والبحث العلمي، ومتطلبات الشهادة.وعلى الرغم من أنني […]

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