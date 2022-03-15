نائب يحدد موعد حسم اللجان وانتخاب رئيس الجمهورية 

2022/03/15 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الثلاثاء , ان عملية التصويت على اللجان النيابية ستعرض خلال جلسة البرلمان المقبلة، فيما سيكون تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في اخريوم للمدة القانونية وذلك لفسح المجال للقوى السياسية المزيد من التفاهمات.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال […]

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