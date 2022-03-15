أوكرانيا.. الغزو الروسي يحول طفلا واحدا إلى لاجئ كل ثانية

2022/03/15 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فر نحو 1,4 مليون طفل من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذه الأخيرة في 24 فبراير الماضي، فباتت حرب أوكرانيا تحول طفلا واحدا إلى لاجئ كل ثانية، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

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