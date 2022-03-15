2022/03/15 | 14:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في محافظة الانبار ،الثلاثاء، بالقاء القبض على قيادي بتنظيم “داعش” الاجرامي بعملية امنية استباقية شمالي مدينة الرمادي .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت منطقة زنكورة شمالي مدينة الرمادي ، تمكنت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بقيادي “داعشي” شمالي الرمادي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بقيادي “داعشي” شمالي الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).