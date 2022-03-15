2022/03/15 | 14:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wRZ1qSqvdxU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. مؤتمر صحفي لوفد مجلس النواب العراقي وداخلية إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. مؤتمر صحفي لوفد مجلس النواب العراقي وداخلية إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).