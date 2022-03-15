2022/03/15 | 14:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IRo1SnQvBNM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل زاكروس يرافق وفد البرلمان العراقي في أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسل زاكروس يرافق وفد البرلمان العراقي في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).