2022/03/15 | 14:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي بكرة القدم، الثلاثاء، حزمة قرارات انضباطية جديدة.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت لدراسة عددٍ من الحالاتِ التي حصلت في المسابقاتِ الكرويّة، وأصدرت عدداً من القرارات في بعض الحالاتِ”.واوضح أن “اللجنة ناقشت الاعتراض المُقدم من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزمة قرارات انضباطية جديدة من اتحاد الكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزمة قرارات انضباطية جديدة من اتحاد الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).