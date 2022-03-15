2022/03/15 | 14:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في محافظة الانبار ، الثلاثاء بأن القوات الامنية اقتحمت مناطق صحراء الانبار الغربية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي المحافظة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان” القوات الامنية اقتحمت مناطق صحراء قضاءي الرطبة والقائم القريبة من الشريط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تقتحم مناطق صحراء الانبار الغربية ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تقتحم مناطق صحراء الانبار الغربية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).