شركة أمريكية تعلن تجنيد مرتزقة لأوكرانيا

2022/03/15 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… نشرت شركة أمريكية إعلانا تبحث فيه عن مقاتلين محترفين من أصحاب الخبرة الميدانية، للعمل في أوكرانيا، ووعدت بدفع ما يتراوح بين ألف وألفي دولار في اليوم لكل منهم.وتم نشر الإعلان المذكور على موقع silentprofessionals.org.وفيه تمت الإشارة إلى وجود حاجة فورية لهؤلاء “المختصين” للعمل في أوكرانيا.ومن بين الشروط، يجب أن يملك المرشح […]

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