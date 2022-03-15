#ماجد_الحيدر العقل الخفيف عبءٌ ثقيلترجمة ماجد الحيدرذات مرة قال أمير الجزيرة لغلامه:- غداً ستذهب في مهمة الى أمير ئاميدي، لكن قبل أن تذهب تعال كي تراني.- أمرك يا سيدي.نهض الغلام صباح اليوم التالي ولبس ثيابه وأعد عدة السفر ثم توجه الى قصر الأمير ونظر اليه وشرع بالمسير الى ئاميدي.
عندما وصل الى هناك سأله أميرها:- فيم قدومك، وماذا قال لك أميرك؟- لا أعرف يا سيدي.
قال لي غداً ستذهب ف ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكايات من الفولكلور الكوردي - العقل الخفيف عبء ثقيل - ماجد الحيدر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكايات من الفولكلور الكوردي - العقل الخفيف عبء ثقيل - ماجد الحيدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).