2022/03/15 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_الحيدر العقل الخفيف عبءٌ ثقيلترجمة ماجد الحيدرذات مرة قال أمير الجزيرة لغلامه:- غداً ستذهب في مهمة الى أمير ئاميدي، لكن قبل أن تذهب تعال كي تراني.- أمرك يا سيدي.نهض الغلام صباح اليوم التالي ولبس ثيابه وأعد عدة السفر ثم توجه الى قصر الأمير ونظر اليه وشرع بالمسير الى ئاميدي.



عندما وصل الى هناك سأله أميرها:- فيم قدومك، وماذا قال لك أميرك؟- لا أعرف يا سيدي.



قال لي غداً ستذهب ف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكايات من الفولكلور الكوردي - العقل الخفيف عبء ثقيل - ماجد الحيدر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكايات من الفولكلور الكوردي - العقل الخفيف عبء ثقيل - ماجد الحيدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).