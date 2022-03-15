كيفية إنقاص الوزن.. هل الوجبات الغذائية السائلة خطرة؟

2022/03/15 | 14:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لا يعد إنقاص الوزن بالأمر السهل، وقد يكون من المغري إجراء تغييرات متطرفة من أجل تسريع العملية.ولكن، هل النظم الغذائية السائلة خطيرة؟ إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فمن الواقعي أن تهدف إلى خسارة نصف كيلو غرام إلى كيلو غرام في الأسبوع.ويعد اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية عن المعتاد – إلى […]

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هل الوجبات الغذائية السائلة خطرة؟ أولاً على ايرث نيوز.

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