تعرف على أسعار الدولار في البلاد لهذ اليوم

2022/03/15 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في تعاملات بورصة الثلاثاء (15 آذار 2022).

وجاءت الأسعار كالتالي:

ـ أسعار بيع الدولار 147500 دينار لكل 100 دولار.

ـ أسعار شراء الدولار 147250 ديناراً لكل 100 دولار.

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