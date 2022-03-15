2022/03/15 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مجلس شورى حركة العهد الجديد، اليوم الثلاثاء، رفضه، لأي مشروع سياسي او اقتصادي يضر بمصالح الشعب العراقي الهدف منه استنزاف ثرواته، واهدائها الى دول معادية للشعب العراقي.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المجلس يرفض لافضه القاطع لأي مشروع سياسي او اقتصادي يضر بمصالح الشعب العراقي الهدف منه استنزاف ثرواته، واهدائها الى دول معادية للشعب العراقي، من ضمنها طريق الشام واستثمار بادية السماوة ".

وأضاف، ان "هذه المشاريع وجدت لتبديد ثروات الشعب العراقي، وفتح البلاد امام الأجهزة الاستخباراتية المعادية للعراق لتنفيذ اجنداتها المشبوهة والسيطرة عليه عن طريق الملف الاقتصادي".

واعلن المجلس "موقفه وتبنيه الكامل وبقوة لإنجاز طريق الحرير، الذي سيحقق التنمية والاعمار ويوفر الحياة الرغيدة للشعب العراقي المظلوم، ويؤكد قدرة العراق على إدارة ثرواته وخيراته واستثمارها لصالح ابناءه بعيدا عن أي اجندة خارجية تريد الاضرار بالعراق وشعبه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة العهد الجديد تتبنى انجاز طريق الحرير وترفض طريق الشام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة العهد الجديد تتبنى انجاز طريق الحرير وترفض طريق الشام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).