مؤتمر في ميسان يفتح الباب امام شركات الطاقة الاستثمارية

2022/03/15 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع - شذى السوداني

تصوير عبدالحسين بريسم

انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض ميسان الدولي السابع للطاقة والإعمار والاستثمار، على أرض كلية التربية الاساسية في جامعة ميسان.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن "المؤتمر الذي يستمر لمدة اربعة ايام تم برعاية شركة نفط ميسان، وبمشاركة العديد من الشركات المحلية والعربية والعالمية".

واضاف أن "المؤتمر يهدف لان يكون ملتقى دولي للتواصل وحدثا سنويا لجذب المستثمرين بمختلف قطاعات الطاقة والاستثمار والإعمار"، مشيرا الى ان "المؤتمر عرض نماذج من منتوجات الشركات العالمية والمحلية".

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