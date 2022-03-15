احباط مخطط استخباري سعودي لتنفيذ تفجيرات سيارات مفخخة في صنعاء

2022/03/15 | 14:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت الأجهزة الأمنية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تفاصيل إفشال مخطط لجهاز الاستخبارات السعودي الذي كان يستهدف أمن وسلامة العاصمة صنعاء.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وأوضحت الأجهزة الأمنية في بيان نشرته وسائل اعلام يمنية، أن العدو قام بتجنيد خلية وتجهيز عدد من السيارات المفخخة وإرسالها إلى المحافظات الحرة لقتل […]

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