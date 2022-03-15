أرقام تلخص مسيرة رونالدو “التاريخية” في دوري الأبطال

2022/03/15 | 14:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..استعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بريقه، بتسجيل هاتريك في انتصار فريقه مانشستر يونايتد على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (3-2)، يوم السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي.ويأمل رونالدو في مواصلة هذا التألق، عندما يستقبل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد […]

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