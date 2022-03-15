نباح العملاء..!

2022/03/15 | 15:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسن الحسناوي|| لا يخفى على القارئ الكريم ان اربيل هي مركز انطلاق عمليات الموساد الاسرائيلي في العراق! ولذلك عندما قامت الجمهورية الاسلامية ايران بضرب مقرات الموساد لابد من ان هناك سبب لهذه الضربة التي تإلمت كل دول الغرب منها.والسبب هي اعتراف اسرائيل بضرب اماكن حيوية في ايران في وقت سابق.حيث انطلقت […]

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