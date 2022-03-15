مكافحة الإرهاب تحبط مخططا لداعش لتنفيذ عمليات انتحارية في رمضان

2022/03/15 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ،اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخطط لعصابات داعش الإرهابية لتنفيذ عمليات انتحارية في شهر رمضان.

وذكر بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، أنه وبكمين استخباري نوعي، أحبط جهاز مُكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز أسايش كردستان، مساعي عصابات داعـش الإرهابية في التهيؤ لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية خلال شهر رمضان، وأشار الى أنه تم إلقاء القبض على انتحاريين اثنين بالإضافة للشخص الناقل لهما داخل مُحافظة كركوك، مبيناً أن عملية إلقاء القبض تمت من خلال تنفيذ عمليات رصد ومتابعة من الحدود والى موقع التسليم في كركوك.

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