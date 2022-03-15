مفوضية الأمم المتحدة: الحرب تحول طفلا واحدا إلى لاجئ كل ثانية

2022/03/15 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مفوضية الأمم المتحدة ،اليوم الثلاثاء، فرار نحو مليون وأربع مئة ألف طفل من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، مشيرة الى أن حرب أوكرانيا حولت طفلًا واحدًا إلى لاجئ كل ثانية.

وقال المتحدث باسم يونيسف جيمس إلدر، في كل يوم وعلى مدى الأيام العشرين الأخيرة في أوكرانيا، تحول أكثر من 70 ألف طفل إلى لاجئين، أي ما يعادل 55 طفلا كل دقيقة أو تقريبا طفل كل ثانية.

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