2022/03/15 | 15:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: _BJeFjyB-kY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزاملي: البرلمان يرفض الهجمات الصاروخية على اربيل و سيكون له موقف) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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