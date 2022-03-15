قيادي في الإطار: الساعات المقبلة حاسمة لملف تشكيل الحكومة الجديدة

2022/03/15 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الثلاثاء، ان الساعات المقبلة ستكون حاسمة لملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الهلالي، لـ (بغداد اليوم)، ان "الساعات المقبلة، ستكون حاسمة لملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فستكون هناك حوارات سياسية مكثفة لحسم هذا الملف، خصوصاً بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، بهدف الوصول الى اتفاقيات نهائية".

وبين ان "القوى السياسية تعمل الى الوصول الى توافق واتفاق قبل موعد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، فنجاح هذه الجلسة يعتمد على حصول التوافق، وعكس ذلك صعب نجاح الجلسة وتمرير رئيس الجمهورية الجديد".

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