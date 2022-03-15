حملها عبداللهيان.. هكذا رد لافروف على رسالة وزير خارجية أوكرانيا بشأن

2022/03/15 | 15:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عدباللهيان، الثلاثاء، أن نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، حمله رسالة لوزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، بشأن ضرورة وقف غزو موسكو لبلاده، وهو ما قابله الأخير بالموافقة لكن بعد القضاء على من وصفهم بـ"الرادي

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