أفضل 6 أطعمة لتعزيز صحة الدماغ

2022/03/15 | 15:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يتحكم الدماغ في كل شيء فهو هو ذلك العضو الرئيسي في جسم الإنسان الذي يشترك في علاقة معقدة مع كل وظيفة، من صحة القناة الهضمية أو صحة القلب أو وظائف الكبد أو الكلى.وفقا لموقع “healthline”، يمتلك الدماغ القدرة على التحكم في كل شيء، وعندما يتعلق الأمر بصحة القناة الهضمية، فإن النظام الغذائي […]

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