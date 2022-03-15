انخفاض أسعار النفط دون مستوى 100 دولار للبرميل

2022/03/15 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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زادت أسعار النفط العالمية من انخفاضها اليوم الثلاثاء، وهبطت بأكثر من 7%، وتم تداول خام "برنت" العالمي دون مستوى 100 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 1 اذار 2022.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 7.88% إلى 98.48 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخام قد انخفض دون مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 1 اذار 2022.

فيما تراجعت العقود الآجلة لشهر أبريل لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 8.41% إلى 94.35 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: روسيا اليوم

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