حكاية مشروع يكاد يندثر.. مستشفى كربلاء الجامعي المتوقف منذ ٧ سنوات (صور)

2022/03/15 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الخامس من تشرين الثاني من العام 2012

وضع وزير التعليم العالي الاسبق علي

الاديب حجر الاساس [http://non14.net/38186] لمشروع

مستشفى كربلاء الجامعي بسعة 600 سرير وهو

مشروع تمريضي تعليمي اقتصادي عالمي

ي

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