2022/03/15 | 15:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ليليان معروف ..لم يسأل سأل نفسه هذا السؤال : ماذا يفعل الموساد في أربيل؟ بل صدرت بيانات وعبارات التنديد والاستنكار للضربة الإيرانية على مقر الموساد في محافظة أربيل في العراق مثل زخ المطر, وكأن العالم استفاق على خبر قتل اسرائيل للأطفال الفلسطينيين وأعلن غضبه وليس على تشعب الكيان الصهيوني في قلب أمتنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يفعل الموساد في أربيل؟) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يفعل الموساد في أربيل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).