لأول مرة منذ 2005.. صحيفة امريكية: الولايات المتحدة لديها 100 الف عسكري في اوروبا

2022/03/15 | 15:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..كشف تقرير لصحيفة ستار اند سترايب الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية، الثلاثاء، ان لدى الولايات المتحدة 100 الف عسكري متمركزين في اوروبا وهو اكبر رقم في اعداد القوات الامريكية منذ عقدين تقريبا.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة / أنه “وفقا لسجلات القيادة الامريكية في اوروبا ، فقد كانت آخر مرة فيها مستويات […]

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