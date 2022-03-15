شاهد بالفيديو.. بحملة الالف دينار فقط ! ..سيف عباس كطوف عراقي كرس نفسه لخدمة الايتام والفقراء بمنحهم منزلاً يأويهم

2022/03/15 | 15:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kTFV676JXZ4

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