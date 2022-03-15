سوريا في 11 عاما.. كارثة مستمرة ترنو إلى

2022/03/15 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيي السوريون، المناهضون للنظام السوري ورئيسه بشار الأسد، في يوم 15 من مارس من كل عام ذكرى الثورة التي أطلقت ضده في بدايات عام 2011، وينظمون المظاهرات في داخل الحدود وخارجها، ويستذكرون تفاصيل البدايات وتاريخهم "الذي كتب بالدم" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضمن تسجيلات مصورة.

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