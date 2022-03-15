نائب يطالب الخارجية بسحب يد السفير العراقي في بيروت (وثيقة)

2022/03/15 | 15:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصرف السفير يضعه تحت طائلة المساءلة.

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