بنزيما يثير الشكوك حول مشاركته في الكلاسيكو

2022/03/15 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، على موقفه من المشاركة ضد برشلونة في كلاسيكو الليجا، الأحد المقبل.

وكان بنزيما تعرض لإصابة خلال مواجهة ريال مايوركا، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا، بعدما اشتكى من آلام في القدم اليسرى، إثر تدخل من أحد لاعبي مايوركا.

وظهر المهاجم الفرنسي يعرج أثناء مغادرة المستطيل الأخضر.

ونشرت صحيفة “ماركا” فيديو لبنزيما عقب المباراة، حيث سأله أحد الصحفيين “كريم..



ماذا عن الكلاسيكو؟”.

ورد اللاعب الفرنسي: “جيد..



أنا بخير”.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن بنزيما لم يشعر بأي كسر أو مزق، وسيكون جاهزًا للعب مع ريال مدريد في الكلاسيكو.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن بنزيما كان يسير بشكل طبيعي ولم يعرج أثناء مغادرة بعثة ريال مدريد للملعب.

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