رابطة الدوري الإسباني تقلص السقف الإنفاقي لنادي برشلونة

2022/03/15 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، عن تقليص ِالسّقف الإنفاقيّ المسموح به لنادي برشلونة مرّة أخرى، وذلك لاجتيازه السّقف المُحدد من جديد.

وأوضحت الرابطة، أن برشلونة هو النادي الوحيد الذي تجاوَز الحدّ َ المسموح له نتيجة الصّفقات التي أبرمَها في السّوق الشتوية، حيث ارتفَع السّقف ُ المحدّد من 97 مليون يورو، ليصل إلى 144 مليون يورو.

وأكدت الرابطة أنّ برشلونة بإمكانه إبرامَ صفقات في سوق الانتقالات المقبل، في حال نجح في زيادة مصادِر دخلِه وهو الأمر المرتبط بصفقة الراعي الجديد المرتقبة، إضافة إلى اقتراب النادي من بيع 49% من أسهم استوديو برشلونة، وكذلك الأمر بقبُول برشلونة عرض حقوق البث التلفزيوني.

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