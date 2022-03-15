نادال يتغلب على إيفانز بمجموعتين دون رد ويعبر إلى ثمن نهائي إنديان ويلز

2022/03/15 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأهل الإسباني رافاييل نادال إلى ثمن نهائي دورة إنديان ويلز عقب فوزه على البريطاني دان إيفانز بمجموعتين دون رد.

المباراة كانت سهلة على الماتدور الإسباني، وحسم المواجهة بواقع 7-5 و6-3، بهذا الفوز، حقق الإسباني انتصار السابع عشر على التوالي، متجنباً مباراة طويلة لتحقيق “ريمونتادا” على غرار مباراته السابقة أمام الأميركي سيباستيان كوردا.

وسيواجه نادال في ثمن النهائي الأميركي رايلي أوبلكا الذي فاز على الكندي دنيس شابوفالوف بمجموعتين لواحدة.

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