الحرس الثوري الإيراني توعّد وأوفى بالوعد.. فاين ضربته  القادمة؟

2022/03/15 | 15:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان ..اعترف الحرس الثوري الإيراني رسميًّا اليوم الأحد بوقوفه خلف الهُجوم الذي استهدف مراكز استراتيجيّة لجهاز الأمن الخارجي الإسرائيلي (الموساد) في مدينة أربيل الكرديّة في شِمال العِراق، وقال بيان صادر عنه إن هذا الهُجوم تمّ بإطلاق 12 صاروخًا باليستيًّا دقيقًا من الأراضي الإيرانيّة.هذه الصّواريخ في رأينا لم تُدمّر مقر […]

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