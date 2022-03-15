كيف يتعامل القانون العراقي مع من يعطل تنفيذ قرارات الاتحادية؟

2022/03/15 | 15:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أوضح الخبير القانوني علي التميمي ، الثلاثاء، العقوبات القانونية بحق من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، بالإضافة إلى من يتهجم على سلطة القضاء.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، إن “المادة 329 من قانون العقوبات العراقي يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحداهما كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أوقف أو عطل قرارات المحكمة […]

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