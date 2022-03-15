احباط عملية تهريب مواد ممنوعة من الاستيراد داخل 17 مركبة في بغداد

2022/03/15 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أحبطت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، عملية تهريب مواد ممنوعة من الاستيراد داخل 17 مركبة في محافظة بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استمراراً للعمليات التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وبكمائن محكمة في عدة سيطرات ضمن محافظة بغداد تم ضبط (17) عجلة جميعها محملة بمواد مختلفة من بينها مواد بناء ومنزلية ومواد أخرى"، مشيرةً الى أنه "تم القاء القبض على سائقي العجلات".

وأضافت أن "المواد المضبوطة ممنوعة من الاستيراد وغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية ومخالفة للتعليمات الكمركية"، موضحةً أنه "تم ضبط العجلات وايداع سائقيها التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

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