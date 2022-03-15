بأمر السيسي.. تسعير رغيف الخبز الحر وخطة

2022/03/15 | 15:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس المصري بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم "للحد من ارتفاع ثمنه"، بعد يوم من إعلان الحكومة عن وضع "خطة طوارىء" للتعامل مع ارتفاع الأسعار التي اتخذت وتيرة لافتة في الأسابيع الأخيرة.

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